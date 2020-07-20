Bursa'daki silahlı saldırıda ölü sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika

Bursa'daki silahlı saldırıda ölü sayısı 3'e yükseldi

Bursa'da rehabilitasyon merkezinde meydana gelen olayda ölü sayısı 3'e yükseldi.

Bursa'da rehabilitasyon merkezinde meydana gelen olayda ölü sayısı 3'e yükseldi.

Belediye otobüsünde yer vermeme tartışması kavgaya döndü
Esed rejiminden İsrail iddiası: Şam'a hava saldırısı düzenlediler
Meteoroloji'den 8 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı


Olay, merkez Yıldırım ilçesindeki Özel Yıldırım Gelişim, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde meydana geldi. Elindeki pompalı tüfekle rehabilitasyon merkezine gelen Ramazan Arı, etrafa ateş etmeye başladı. Ne olduğunu anlayamayan sağlık çalışanları ve hastalar etrafa kaçıştı. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar, Enes Malik Güloğlu, Musa Güloğlu ve Ayten Yukarı'ya isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Enes Malik olay yerinde hayatını kaybederken, diğer iki kişi hastaneye kaldırıldı. Enes Malik Güloğlu'nun babası olduğu öğrenilen Musa Güloğlu'nun başından ve boynundan vurulduğu, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Saldırının ardından olay yerinden kaçan Ramazan Arı, Soğanlı Mahallesi'ndeki yakınlarının hurdacı dükkanında silahı başına dayayarak intihar etti. Ramazan Arı'nın rehabilitasyon merkezine saldırıyı gerçekleştirmeden önce Ormanlar Yolu Caddesi üzerindeki ikametinde eşi Gülsüm Arı'yı da karnından vurarak yaraladığı ortaya çıktı.


Polis olayla ilgili çok yönlü çalışma başlatırken, hastanede ağır yaralı olarak tedavi altına alınan baba Musa Güloğlu da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - BURSA

Ramazan Arı, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 20:10 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'daki silahlı saldırıda ölü sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:37 Belediye otobüsünde yer vermeme tartışması kavgaya döndü 23:13 Meteoroloji'den 8 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı 20:37 AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak 20:29 Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı 18:04 KKTC'de yayın yapan "Avrupa" gazetesinden Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde küstah manşet 17:27 Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim 17:21 Galatasaray'da idari menajer yardımcısı Mert Çetin ile yollar ayrılıyor 14:57 Son Dakika: Netflix'ten çekiliyor mu? AK Parti'den sonra bir açıklama da Netflix'ten 14:34 Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı 13:53 Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı 13:27 Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı 13:15 İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek 12:42 Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi 12:14 Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti 12:06 İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
Belediye otobüsünde yer vermeme tartışması kavgaya döndü
23:37
Meteoroloji'den 8 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
23:13
AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak
20:37
Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı
20:29
KKTC'de yayın yapan "Avrupa" gazetesinden Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde küstah manşet
18:04
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
17:27
Galatasaray'da idari menajer yardımcısı Mert Çetin ile yollar ayrılıyor
17:21
Son Dakika: Netflix'ten çekiliyor mu? AK Parti'den sonra bir açıklama da Netflix'ten
14:57
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
14:34
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
13:53
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2020 02:43:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'daki silahlı saldırıda ölü sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]