Son Dakika Haberleri: Bursa'daki sosyal medyadan terör propagandası operasyonu
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Bursa'daki sosyal medyadan terör propagandası operasyonu

1 saat önce

Bursa'da, sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa'daki sosyal medyadan terör propagandası operasyonu, System.String[]

Bursa'da, sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan M.Ş.Ç, S.B, Ö.K, H.Ş, S.Y. ve E.Ç. adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.S.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.Ş.Ç, S.B, Ö.K, H.Ş, S.Y. ve E.Ç'nin sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili terör örgütü PKK/ YPG propagandası yaptığını tespit etmişti.

Merkez Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ile İnegöl ilçelerinde önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:34 Kaynak: AA
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