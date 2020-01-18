Bursa'daki su kuşlarının sayımı yapıldı - Son Dakika

Doğa Koruma ve Milli Parklar II. Bölge Müdürlüğü, Bursa Uluabat Gölü, Kocaçay Deltası ve İznik Gölü sulak alanlarında su kuşlarının sayımını gerçekleştirdi. Uluabat Gölü'nde su kuşu nüfusunun arttığı belirlendi.



Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğüne bağlı Bursa İlindeki Sulak Alanlarda Bursa Şube Müdürlüğü, Av ve Yaban Hayatı Şube Müdürlüğü personeli ve amatör kuş gözlemcilerin katılımlarıyla Bursa ilindeki sulak alanlarda 'Kış Ortası Su Kuşu Sayımı' (KOSKS) çalışmaları tamamlandı. Uluabat Gölü, Kocaçay Deltası sulak alanı ile İznik Gölünde yapılan bu çalışma ile koruma altına alınmış alanların ve türlerin düzenli olarak izlenmesi ve envanter çalışmalarının yapılması planlandı. Sayımlar, her yıl su kuşlarının mevsimsel göç hareketlerinin en az olduğu ve sulak alanlarda kümelendikleri Ocak ve Şubat aylarında gerçekleştirilirken, su kuşu populasyonlarındaki değişikliğin yanı sıra sulak alan ekosistemlerindeki değişimlerin uzun dönemde izlenebilmesi için kullanılan temel yöntemlerden birisi olarak biliniyor.



Kış Ortası Su Kuşu sayımlarında Ramsar Sözleşmesi ile uluslararası koruma statüsüne sahip alanlardan olan Uluabat Gölü Sulak Alanı'nda gerçekleştirilen bilinçlendirme çalışmaları ile av koruma başta olmak üzere yürütülen koruma faaliyetleri neticesinde su kuşu popülasyonlarında artış kaydedildiği ifade edildi. - BURSA