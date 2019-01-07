Bursa'daki Suç Örgütüne Yönelik Operasyon

Bursa
'da suç örgütüne yönelik operasyonda örgütün elebaşı olduğu öne sürülen avukatın da aralarında bulunduğu 9 zanlı adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince avukat H.K'nin elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Avukat H.K. ile K.G.K, V.G, A.H, M.Ç, S.D, İ.K, M.D. ve S.D. adliyeye sevk edildi.
Olay
Geçen hafta şikayetler üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından avukat H.K'nin elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlemiş, 9 kişiyi gözaltına almıştı. Gemlik
'te 5, Mudanya
'da bir ve kent merkezindeki 7 adreste yapılan aramalarda 2 operasyonel balistik çelik yelek, 2 av tüfeği, 2'si ruhsatsız 5 tabanca ile 960 tabanca mermisi ele geçirilmişti.