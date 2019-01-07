Son Dakika Haberleri: Bursa'daki Suç Örgütüne Yönelik Operasyon

Bursa'daki Suç Örgütüne Yönelik Operasyon

1 saat önce

Bursa'da suç örgütüne yönelik operasyonda örgütün elebaşı olduğu öne sürülen avukatın da aralarında bulunduğu 9 zanlı adliyeye sevk edildi.

Bursa'da suç örgütüne yönelik operasyonda örgütün elebaşı olduğu öne sürülen avukatın da aralarında bulunduğu 9 zanlı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince avukat H.K'nin elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Avukat H.K. ile K.G.K, V.G, A.H, M.Ç, S.D, İ.K, M.D. ve S.D. adliyeye sevk edildi.

Olay

Geçen hafta şikayetler üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından avukat H.K'nin elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlemiş, 9 kişiyi gözaltına almıştı.

Gemlik'te 5, Mudanya'da bir ve kent merkezindeki 7 adreste yapılan aramalarda 2 operasyonel balistik çelik yelek, 2 av tüfeği, 2'si ruhsatsız 5 tabanca ile 960 tabanca mermisi ele geçirilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:01 Kaynak: AA

Bursa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mide Küçültme Ameliyatı 2 Çocuk Babasının Sonu Oldu Polis Minik Hamza'nın Annesini Buldu

Öğrenci Servisi ile İşçi Servisi Çarpıştı! 2 Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var Yılbaşında Alkol Almak İçin Polis Kılığına Giren Şüpheliler, Adliyeye Sevk Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 13:04:57. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'daki Suç Örgütüne Yönelik Operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]