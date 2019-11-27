Bursa'daki Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteğiyle hayata geçirilecek, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin çevresinin açılması ve tarihi aksın tüm güzellikleriyle öne çıkarılmasını öngören proje kapsamında, bu bölgedeki imar uygulamalarının durdurulmasına yönelik karar alındığı bildirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın seçim vaatlerinde arasında yer alan "Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin çevresinin açılması"na yönelik ilk müjdeli haberin, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan geldiği anımsatıldı.

İki hafta önceki Bursa ziyareti sırasında Ulu Cami ve etrafındaki Tarihi Hanlar Bölgesi'nde tarihi silueti bozan yapılara ilişkin kamulaştırma sürecini başlatacaklarını duyuran Kurum, etaplar halinde, 430 bin metrekarelik alanı yenileyip, restorasyonları yapıp, tarihi binaları gün yüzüne çıkaracaklarını, proje kapsamında İpek Han'ın içindeki iyileştirmeler, Ertuğrulbey Meydan Projesi, Koza Han iç avlu düzenlemesi, cephe sağlıklaştırma, aydınlatma projeleri ve kaldırımlarıyla 150 milyon liralık bir maliyet ön gördüklerini ifade etmişti.

Bu kapsamda, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni dünya vitrinine çıkaracak projeyle ilgili olarak, Büyükşehir Belediye Meclisi de önemli bir karara imza attı. Bölgeyi aslına döndürecek çalışmalara hız katacak karar, Büyükşehir Belediye Meclisinin bu ayki ikinci oturumunda alındı. Tarihi hanlar ve çevresine ilişkin bölgenin, tarihi karakterine uygun fonksiyonel canlandırmanın sağlanması kapsamındaki projeler doğrultusunda, Pirinç Han, İpek Han ve Bakırcılar Çarşısı Bölgesi'nde her türlü imar uygulamasının durdurulmasına oy birliğiyle karar verildi.

Açıklamada konuyla ilgili görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin gerçek kimliğiyle turizme kazandırılması ve tarihi aksın rahatlatılması yönündeki çalışmalara büyük önem verdiklerini ifade etti. Koruma amaçlı imar planlarını hazırlayıp süreci devam ettireceklerini aktaran Aktaş, artık bölgede imar uygulamasının yapılmayacağını vurgulayıp, kararın Bursa'ya hayırlı olmasını diledi.