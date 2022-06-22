Bursa'daki Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin çevresinde bina yıkımı sürüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesinin "Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi" alanında yıkım çalışması devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, proje alanında kalan alışveriş merkezine ait binanın yıkımında son aşamaya ulaşılmasıyla meydan daha görünür hale geldi.

Açıklamalarda görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kentin hazinelerini ortaya çıkarmak amacıyla tarihe saygı projesi yaptıklarını belirtti.

Binalar yıkıldıkça, tarihi Ulu Cami'nin minareleri göründükçe olumlu dönüşler aldığını bildiren Aktaş, "Proje tamamlandığında çok daha davetkar bir Hanlar Bölgesi göreceğiz. Otoparkıyla, turist otobüslerinin park alanıyla, insanların rahatlıkla dolaşabileceği alanıyla harika bir meydan ortaya çıkacak. Önümüzdeki yılsonuna kadar inşallah bu çalışmaların tamamını bitirmeyi arzu ediyoruz. Emeği geçen, katkısı olan herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca desteklenen, 2020 yılının Ağustos ayında Kızılay binasının yıkılmasıyla başlayan projenin ilk etabında normal kamulaştırmalarla 15 parseldeki binalarda yıkım yapıldı. Kamulaştırma sürecinin uzaması nedeniyle geçen sene nisan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bölge için acele kamulaştırma kararı alınan proje kapsamında bugüne kadar 15'i normal, 33'ü acele kamulaştırma kararıyla 48 parselde 37 binanın yıkımı tamamlandı.