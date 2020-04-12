Bursa'daki Tarihi Kapalı Çarşı 20 Nisan'a kadar kapalı - Son Dakika

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Bursa'daki Tarihi Kapalı Çarşı 20 Nisan'a kadar kapalı
6 saat önce
Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Tarihi Kapalı Çarşı'nın 20 Nisan'a kadar açılmayacağı bildirildi.
Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Tarihi Kapalı Çarşı'nın 20 Nisan'a kadar açılmayacağı bildirildi.
Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliğinden (BTÇH) yapılan açıklamada, "Başta Tarihi Kapalı Çarşı olmak üzere birçok çarşı ve han yönetimlerimizin almış olduğu karara göre kapalı kalma durumu 20 Nisan'a kadar uzatılmıştır. Bilgilerinize sunarız. Önce sağlık lütfen evde kalın." denildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 05:52 Kaynak: AA
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