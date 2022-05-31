Tarım lisesinin ana sınıfı öğrencileri doğayla iç içe yetişiyor - Son Dakika
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Tarım lisesinin ana sınıfı öğrencileri doğayla iç içe yetişiyor

31.05.2022 11:10

Bursa'da, Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde açılan ana sınıfında miniklerin doğa ve hayvan sevgisiyle yetişmeleri sağlanıyor.

Bursa'da, Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde açılan ana sınıfında miniklerin doğa ve hayvan sevgisiyle yetişmeleri sağlanıyor.

Okul Müdürü Ali Cihan'ın projesi kapsamında ikinci yarıyılın başında açılan sınıfta, iki öğretmen tarafından 15 öğrenciye eğitim veriliyor.

Ana sınıfı öğrencileri, havaların ısınmasıyla ağaçlar ve tarlalarla çevrili yerleşkede derslerini genellikle açık alanlarda işliyor.

Çiçek dikimi ve bakımı gibi faaliyetler yapan öğrenciler, öğretmenlerinin gözetiminde okulda bulunan tavuk çiftliğine de gidiyor. Minikler, köpek yavruları ve tavşanlarla ilgilenerek hayvan sevgisini öğreniyor.

Öğrenciler ayrıca okulda 2022-2023 eğitim öğretim yılında açılacak tarım, giyim ve teknoloji atölyelerini geziyor.

Müdür Ali Cihan, AA muhabirine, okulda 131 yıldır tarım eğitimi verildiğini, gıda ve hayvansal ürün üretimleri de gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yerleşkenin 400 dönümden oluştuğunu aktaran Cihan, şöyle konuştu:

"Okul öncesi öğrencilerin okulumuza renk vereceğini ve çocukların da buradaki tabiatın güzel kaynaklarından faydalanmaları gerektiğini düşünerek ana sınıfı açtık. Tamamen kapalı ortamdan uzak, doğayla iç içe, hayvanlarla, bitkilerle haşır neşir olabilecekleri, kendilerinin okul eğitimine hazırlanacağı bir ana sınıfı eğitimi vermek için yola çıktık. Tarlada yetiştirilen bitkilerin, tabaklarında yedikleri sebzelerin, meyvelerin nerede yetiştiğini, nasıl toplandığını, nasıl dikildiğini görmeleri onları hayata hazırlıyor."

"Doğada çocukların bireyselleşmesini sağlıyoruz"

Öğretmenlerden Sevde Öz ise çocukların okul öncesi kapsamındaki bütün eğitimleri aldığını belirtti.

Eğitimlerin sınıf dışında gerçekleştiğine işaret eden Öz, "Doğada çocukların bireyselleşmesini sağlıyoruz. Kendi bahçemiz var, ekip biçiyoruz. Çileklerimizi, salatalık, domateslerimizi ektik. Bahçe yürüyüşlerimiz oluyor, hayvanların yanlarına gidiyoruz, onları seviyoruz, onlarla vakit geçiriyoruz." dedi.

Çocukların doğada kendilerini daha rahat hissettiğini ve daha iyi ifade edebildiğini dile getiren Öz, bu ortamın onların fiziksel, bilişsel ve sosyal yapılarını geliştirdiğini sözlerine ekledi.

Tarım lisesinin ana sınıfı öğrencileri doğayla iç içe yetişiyor
Tarım lisesinin ana sınıfı öğrencileri doğayla iç içe yetişiyor
Tarım lisesinin ana sınıfı öğrencileri doğayla iç içe yetişiyor
Tarım lisesinin ana sınıfı öğrencileri doğayla iç içe yetişiyor

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Kaynak: AA

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