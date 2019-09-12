Son Dakika Haberleri: Bursa'daki 'tefecilik' operasyonunda yakalanan 13 kişi adliyede
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Bursa'daki 'tefecilik' operasyonunda yakalanan 13 kişi adliyede

8 dakika önce

BURSA'da, suç örgütü kurarak, tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 kişi, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Bursa'daki 'tefecilik' operasyonunda yakalanan 13 kişi adliyede, System.String[]

BURSA'da, suç örgütü kurarak, tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 kişi, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütü kurarak, tefecilik yaptıkları belirlenen kişileri yakalamak için 20 adrese operasyon düzenledi. Hakkında arama kararı bulunan 14 kişiden 13'ü, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 12 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, tabanca ve tüfeklere ait çok sayıda fişek ile başkaları adına düzenlenmiş çek ve senetler ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrası 13 kişi, adliyeye sevk edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:59 Kaynak: DHA
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