Son Dakika Haberleri: Bursa'daki tehlikeli gösteri yürekleri ağızlara getirdi
Son Dakika Güncel Bursa'daki tehlikeli gösteri yürekleri ağızlara getirdi

Bursa'daki tehlikeli gösteri yürekleri ağızlara getirdi

12 dakika önce

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, spor salonu işletmecisi Cemil Urhan'ın tehlikeli gösterisi ilgiyle izlendi.

Bursa'daki tehlikeli gösteri yürekleri ağızlara getirdi, System.String[]
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, spor salonu işletmecisi Cemil Urhan'ın tehlikeli gösterisi ilgiyle izlendi. Üstü çıplak halde çivi dolu tahtanın üzerine yatan Urhan, izleyenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi.
Orhangazi'de spor salonu işleten ve 90'lı yıllarda televizyon programlarında gösteriler yapan, 'Çılgın Cemil' adıyla anılan Cemil Urhan, Cumhuriyet Alanı'nda, birbirinden farklı gösteriler gerçekleştirdi. Cemil Urhan'ın meydandaki gösterisini Orhangazi Kaymakamı Dr.Yalçın Yılmaz, Emniyet Müdürü Halis Erdoğan, İlçe Ziraat Odası Başkanı Hasan Cevizlidere ile birlikte yüzlerce Orhangazili izledi. Urhan, önce üstü çıplak halde çivi dolu tahtanın üzerine yattı. Daha sonra gaza basan iki otomobilin arasında sırtındaki çivili tahta ile durdu. Urhan'ın bir sonraki gösterisinde ise boynunun ve göğüslerinden üzerinden motosiklet geçti. Cemil Urhan'ın tehlikeli gösterileri izleyenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi.
Etkinlikte ayrıca Türkiye motosiklet şampiyon ekibi de yer aldı. İki motosiklet sürücüsünün akrobasi gösterisi ilgiyle izlendi. Tek tekerlek üzerinde tur atan sürücüler de izleyicilerden büyük alkış aldı. Gösteriler sırasında geniş güvenlik önlemleri alınırken, sağlık ekipleri de hazır bekletildi.


Orhangazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 07:18 Kaynak: DHA
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