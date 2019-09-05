Son Dakika Haberleri: Bursa'daki tekstil fabrikası yangını havadan görüntülendi
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Bursa'daki tekstil fabrikası yangını havadan görüntülendi

1 saat önce

Bursa'daki tekstil fabrikası yangını havadan görüntülendi -Yangın kontrol altına alındı, söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bursa'daki tekstil fabrikası yangını havadan görüntülendi

-Yangın kontrol altına alındı, söndürme çalışmaları devam ediyor

Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 08:17 Kaynak: İHA
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