Bursa'daki tekstil fabrikasında yangın paniği yaşandı! Bölgede tahliyeler başladı - Son Dakika

Bursa'nın Kestel ilçesinde, tekstil ürünlerinin olduğu bir fabrikada saat 12.30 sularında yangın çıktı. Fabrikadaki yanıcı maddeler sebebiyle yangın hızla büyüdü.

ALEVLER VE SİYAH DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi ile 112 ekibi gönderildi. Alevler ve siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken, büyük heyecan yaşandı. Fabrikadan yükselen alev ve dumanlar çevreden de görüldü.

İŞÇİLER MALLARI KURTARMAYA ÇALIŞTI

İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, işçiler ise içerideki malları tahliye etmeye çalıştı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, alevler içindeki fabrika drone ile havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi.

ÇEVREDEKİ FABRİKALAR DA TAHLİYE EDİLDİ

Kimyasal maddelerin bulunduğu fabrikada zaman zaman meydana gelen patlamalar, paniğe neden oldu. Güvenlik güçleri, yangının çıktığı fabrikanın yanı sıra çevresinde bulunan 5 fabrikayı da tahliye etti. Polisler, bölgeye giriş ve çıkışları yasaklarken, alevlerin yakın binalara sıçramaması için iş makineleri çevredeki yanıcı maddeleri topladı. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır da Organize Sanayi Bölgesi'ne gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA DA BENZER OLAY YAŞANMIŞTI

Aynı ilçede geçtiğimiz hafta bir plastik hammadde üretiminin yapıldığı fabrikada yaşanan patlama ve yangında 1 işçi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralanmıştı.