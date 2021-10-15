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Bursa'daki tekstil fabrikasında yangın paniği yaşandı! Bölgede tahliyeler başladı - Son Dakika

Bursa'daki tekstil fabrikasında yangın paniği yaşandı! Bölgede tahliyeler başladı

15.10.2021 14:12

Bursa'da bir tekstil fabrikasında yangın çıkan yangın paniğe sebep oldu. Alevler fabrikayı kısa sürede sararken, gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, işçiler ise fabrikadaki malları alevlerin arasından kurtarmak için büyük mücadele etti. Havadan çekilen görüntüler de yangının büyüklüğünü gözler önüne sererken, zaman zaman yaşanan patlamalar nedeniyle bölgedeki 5 fabrika tahliye edildi.

Bursa'nın Kestel ilçesinde, tekstil ürünlerinin olduğu bir fabrikada saat 12.30 sularında yangın çıktı. Fabrikadaki yanıcı maddeler sebebiyle yangın hızla büyüdü.

ALEVLER VE SİYAH DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi ile 112 ekibi gönderildi. Alevler ve siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken, büyük heyecan yaşandı. Fabrikadan yükselen alev ve dumanlar çevreden de görüldü.

İŞÇİLER MALLARI KURTARMAYA ÇALIŞTI

İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, işçiler ise içerideki malları tahliye etmeye çalıştı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, alevler içindeki fabrika drone ile havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi.

ÇEVREDEKİ FABRİKALAR DA TAHLİYE EDİLDİ

Kimyasal maddelerin bulunduğu fabrikada zaman zaman meydana gelen patlamalar, paniğe neden oldu. Güvenlik güçleri, yangının çıktığı fabrikanın yanı sıra çevresinde bulunan 5 fabrikayı da tahliye etti. Polisler, bölgeye giriş ve çıkışları yasaklarken, alevlerin yakın binalara sıçramaması için iş makineleri çevredeki yanıcı maddeleri topladı. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır da Organize Sanayi Bölgesi'ne gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA DA BENZER OLAY YAŞANMIŞTI

Aynı ilçede geçtiğimiz hafta bir plastik hammadde üretiminin yapıldığı fabrikada yaşanan patlama ve yangında 1 işçi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralanmıştı.

Son Dakika | Bursa'da tekstil fabrikasında büyük yangın
Son Dakika | Bursa'da tekstil fabrikasında büyük yangın
Son Dakika | Bursa'da tekstil fabrikasında büyük yangın
Son Dakika | Bursa'da tekstil fabrikasında büyük yangın
Son Dakika | Bursa'da tekstil fabrikasında büyük yangın
Son Dakika | Bursa'da tekstil fabrikasında büyük yangın
Bursa'daki tekstil fabrikasında yangın paniği yaşandı! Bölgede tahliyeler başladı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İtfaiye, Yangın, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'daki tekstil fabrikasında yangın paniği yaşandı! Bölgede tahliyeler başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'daki tekstil fabrikasında yangın paniği yaşandı! Bölgede tahliyeler başladı - Son Dakika
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