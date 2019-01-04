Bursa'daki Terör Örgütü Deaş Operasyonu

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Manisa'da 'Swinger' Yöntemi ile Fuhuş Yaptıkları Tespit Edilen 18 Kişi Gözaltına Alındı

Uyuşturucu Tacirleri, Drone ile Takip Edilerek Kıskıvrak Yakalandı

Hakan Şükür'ün Babası Selmet Şükür'e FETÖ Üyeliğinden 15 Yıla Kadar Hapis İstendi

Son Dakika! CHP'de 4'ü Büyükşehir 4'ü İl Olmak Üzere 102 Belediye Başkan Adayı Belli Oldu