Bursa'daki tornavidalı cinayet... Eniştenin hayatını kaybettiği kavga kamerada - Son Dakika
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Bursa'daki tornavidalı cinayet... Eniştenin hayatını kaybettiği kavga kamerada

29.05.2022 10:35

Bursa'daki tornavidalı cinayet... Eniştenin hayatını kaybettiği kavga kamerada Tornavida ile dehşet saçtı : 1 ölü 2 yaralı Kavgayı ayırmaya gelen eniştesini tornavida ile öldürdü Bursa'da bir şüpheli, tartıştığı 2 kişiyi ve kavgayı ayırmaya gelen eniştesini tornavida ile yaraladı.

Bursa'daki tornavidalı cinayet... Eniştenin hayatını kaybettiği kavga kamerada

Tornavida ile dehşet saçtı : 1 ölü 2 yaralı

Kavgayı ayırmaya gelen eniştesini tornavida ile öldürdü

BURSA - Bursa'da bir şüpheli, tartıştığı 2 kişiyi ve kavgayı ayırmaya gelen eniştesini tornavida ile yaraladı. Ağır yaraladığı eniştesi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişinin ise tornavida ile ölümüne sebep olan şüphelinin eniştesi olduğu öğrenildi. Yaşanan kavga ise amatör kamera tarafından görüntülendi.

Olay, Gemlik ilçesinde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T ile 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken M.T yanında getirdiği tornavida ile 2 kişiyi ve kavgayı ayırmaya gelen eniştesini çeşitli yerlerinden tornavida ile yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan Erol Tolar ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Zanlı M.T. olaydan kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlı sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Orhangazi Devlet Hastanesi'ne götürülürken, olayda yaralanan 2 kişinin tedavisi ise Gemlik Devlet Hastanesi'nde sürüyor.

Tolar'ın yaşanan kavgayı ayırmaya gittiği sırada yaralandığı ve zanlının da eniştesi olduğu öğrenildi. Cenazesi savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan olayla ilgili görüntüler ortaya çıkarken cinayet anbean cep telefon kamerasına yansıdı.

Bursa'daki tornavidalı cinayet... Eniştenin hayatını kaybettiği kavga kamerada
Bursa'daki tornavidalı cinayet... Eniştenin hayatını kaybettiği kavga kamerada
Bursa'daki tornavidalı cinayet... Eniştenin hayatını kaybettiği kavga kamerada
Bursa'daki tornavidalı cinayet... Eniştenin hayatını kaybettiği kavga kamerada
Bursa'daki tornavidalı cinayet... Eniştenin hayatını kaybettiği kavga kamerada
Bursa'daki tornavidalı cinayet... Eniştenin hayatını kaybettiği kavga kamerada
Bursa'daki tornavidalı cinayet... Eniştenin hayatını kaybettiği kavga kamerada
Bursa'daki tornavidalı cinayet... Eniştenin hayatını kaybettiği kavga kamerada
Bursa'daki tornavidalı cinayet... Eniştenin hayatını kaybettiği kavga kamerada
Bursa'daki tornavidalı cinayet... Eniştenin hayatını kaybettiği kavga kamerada

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'daki tornavidalı cinayet... Eniştenin hayatını kaybettiği kavga kamerada - Son Dakika


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