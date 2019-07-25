Bursa'daki total istasyonlarında 'işaret dili' ile hizmet

TÜRKİYE'nin lider akaryakıt şirketlerinden TOTAL Oil Türkiye
, akaryakıt sektöründe bir ilke daha imza attı. 'İki Elin Enerjisi Güzel' projesi kapsamında, Bursa
'daki TOTAL istasyonları, işitme engellilere işaret dili bilen personelle hizmet vermeye başladı.
TOTAL Oil Türkiye, geçtiğimiz yılın sonunda, sosyal sorumluluk anlayışı kapsamında Türkiye'deki 4 milyondan fazla işitme engelli için 'İki Elin Enerjisi Güzel' projesini hayata geçirdi.
İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği ile birlikte yürütülen proje kapsamında, İstanbul
, Ankara
, İzmir
gibi büyük şehirlerin ardından Bursa'da da TOTAL istasyonları işaret dilinde hizmet vermeye başladı.
Proje kapsamında, Bursa'da yer alan 18 istasyonun ön saha ve market çalışanları işaret dili eğitimlerini tamamladı. Bursa'daki istasyonların da dahil olmasıyla birlikte TOTAL, işaret dilinde hizmet veren istasyon sayısını 122'ye çıkarmış oldu.
TOTAL Oil Türkiye'nin 'İki Elin Enerjisi Güzel' projesi, işitme engelli bireylerin günlük hayatlarında karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmeyi, kendi dillerinde hizmet almalarını sağlamayı amaçlıyor. TOTAL, proje kapsamında tüm Türkiye'deki işitme engelli bireylere ulaşmayı hedefliyor.
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TOTAL Oil Türkiye A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Begüm Egesel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "TOTAL Oil Türkiye olarak, tüm Türkiye'ye yayılan, 500'ün üzerinde istasyonumuzla hizmet veriyoruz. Demirören Grubu
'nun tüm şirketlerinde olduğu gibi bizler, Türkiye'ye değer katmak, ülkemize ve insanımıza hak ettiği en iyi ürün ve hizmetleri sunma anlayışıyla çalışıyor, topluma karşı sorumluluklarımızı da her zaman gözönünde bulundurmaya gayret ediyoruz. "İki Elin Enerjisi Güzel" projemizle işitme engelli bireylerin günlük hayatlarında karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmek, istasyonlarımızda kendi dillerinde hizmet almalarını sağlamak ve ülke genelinde işaret dilinin yaygınlaşması için farkındalık oluşturmayı hedefledik. İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük illerin ardından projeyi tüm Türkiye'de yaygınlaştırmak amacıyla eğitimlerimizi diğer illerimizde de devam ettirdik. Hedefimiz ülke genelinde, istasyonlarımızda işaret dilinde hizmet verebiliyor olmak. Projemizin kapsamını çok kısa zamanda genişleterek, farklı hizmet ve çözümlerle işitme engelli bireylerin yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz" dedi.
İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği Başkanı Ebru Akça
da "Pek çok sektörde olduğu gibi, akaryakıt sektöründe de işitme engelliler hizmet alırken zorluklar yaşıyor. İşitme engelli bireylerden aldığımız geri bildirimler doğrultusunda, yaşanılan sorunları en aza indirmek adına TOTAL Oil Türkiye ile 'İki Elin Enerjisi Güzel' projesini hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Projenin ana amacı, duyma ve konuşma yetisinden yoksun işitme engelli bireylerin istasyonda bulunduğu süre içerisinde kendi dilinde hizmet alabilmesi, sağlıklı bir iletişim ortamının sağlanması, bu sayede işaret dili uygulamalarının yaygınlaşmasını sağlayacak farkındalığın toplum içerisinde oluşturulmasıdır. Bu projenin hayata geçmesinde her daim yanımızda olan TOTAL Oil Türkiye ailesine, camiamıza verdikleri bu destekten kaynaklı şükranlarımızı borç biliriz" diye konuştu.