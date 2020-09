Trafik kazalarında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bursa'da meydana gelen trafik kazalarında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Bursa- Orhangazi kara yolu Çeltikçi kavşağında O.H. idaresindeki 77 BN 084 plakalı kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen C.O. idaresindeki 16 AS 420 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü O.H. ile eşi A.H. ve 2 yaşındaki K.H araç içerisinde sıkıştı.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla K.H. bulunduğu yerden çıkarılırken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri de çifti kurtardı.

Yoldan geçen bir doktorun ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar, sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Akaryakıt yüklü tıra çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

Öte yandan başka bir kaza nedeniyle Bursa-Orhangazi kara yolunda trafik akışının yavaşlaması üzerine akaryakıt yüklü tankere arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan otomobil sürücüsü Abdullah T, olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.