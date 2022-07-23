Kazada Nida M. ve diğer otomobildeki Özge C. yaralandı. Yaralılardan Özge C'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Aynı istikamette seyreden 16 BJ 669 plakalı otomobildeki Nida M (19) ise kaza yapan araca çarpmamak için şerit değiştirmek isterken direksiyon hakimiyetini kaybedip aydınlatma direğine ve yol kenarındaki çitlere çarptı.

Kaynak: AA

Osmangazi, Mudanya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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