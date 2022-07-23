Bursa'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bursa'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

23.07.2022 04:21
Bursa'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Remzi A. (25) idaresindeki 16 KB 690 plakalı otomobil, Kükürtlü Mahallesi Mudanya Caddesi'nde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı.

Aynı istikamette seyreden 16 BJ 669 plakalı otomobildeki Nida M (19) ise kaza yapan araca çarpmamak için şerit değiştirmek isterken direksiyon hakimiyetini kaybedip aydınlatma direğine ve yol kenarındaki çitlere çarptı.

Kazada Nida M. ve diğer otomobildeki Özge C. yaralandı. Yaralılardan Özge C'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Osmangazi, Mudanya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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