Bursa'daki trafik kazasında damat ve 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, fotoğraf çekimine giden gelin ve damadın bulunduğu otomobilin karıştığı trafik kazasında, damat ve 3 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi, Gül Caddesinde meydana gelen kazada, M.E. idaresindeki 44 NY 010 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 16 NJU 77 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, akşam düğün töreni olan ve fotoğraf çekimine giden damat Mehmet Özkınacı ve arkadaşı Mehmet Kılıç ile diğer araçta bulunan Onur Turan ve Erkan Hacıoğlu yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansı ile Gemlik Devlet Hastanesine götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı.