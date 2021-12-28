Son dakika haber: Bursa'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi - Son Dakika

Bursa'da 2 gün önce meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişiden 2'si, memleketleri Ağrı'da toprağa verildi.

Kazada hayatını kaybeden ve akraba olan Mehmet Fatih ile Ömer Faruk Sönmez'in cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarınca teslim alınarak İstanbul'a götürüldü.

Buradan hava yoluyla Muş Sultan Alparslan Havalimanı'na, ardından Ağrı Belediyesinin cenaze nakil aracıyla kentteki Hz. Ali Camisi'ne getirilen Mehmet Fatih ve Ömer Faruk Sönmez'in cenazeleri, yatsı namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası yakınlarının gözyaşları arasında Fatih Mahallesi'ndeki şehir mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ile çok sayıda kişi katıldı.

İstanbul- İzmir Otoyolu'nda 26 Aralık Pazar İznik ilçesinden Bursa istikametine giden Mehmet Fatih Sönmez idaresindeki 16 JMK 82 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen İsmail Köse yönetimindeki 16 AGC 699 plakalı otomobil, Gemlik gişeleri yakınlarında çarpışmıştı.

Kazada, sürücüler Sönmez ve Köse ile otomobildeki Ömer Faruk Sönmez hayatını kaybetmişti.

Mehmet Fatih Sönmez'in, birçok ilde şubeleri bulunan güzellik merkezi sahibi olduğu ve İznik ilçesinde yapılan nişan töreninden döndüğü öğrenildi.