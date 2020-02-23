Bursa'daki trafik kazasında hayatını kaybeden kişi toprağa verildi - Son Dakika

Adapazarı istikametinde, dün seyir halindeki İhsan Köstekçi (45) yönetimindeki 34 VS 8705 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hüseyin C. idaresindeki 16 H 8424 plakalı kamyonet ile çarpışmış, sağlık ekipleri, otomobilin sürücüsü Köstekçi'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Öte yandan Köstekçi'nin bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

Cenaze namazına Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin 'in yanı sıra Köstekçi'nin ailesi ve yakınları katıldı.

Köstekçi için burada helallik alındı, Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi.

Bursa 'nın İznik ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren kişi Zonguldak 'ın Alaplı ilçesinde defnedildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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