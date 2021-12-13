Bursa'daki trafik kazasında ölen radyoloji uzmanının eşi de hayatını kaybetti - Son Dakika

Ümitalan mevkisinde Muhammed Hıdır Dokumacı idaresindeki 16 APD 858 plakalı otomobil, 16 AFK 248 plakalı kamyonetle çarpışmıştı. Kazada, Bursa Şehir Hastanesi 'nde radyoloji uzmanı olarak görev yapan Dilek Şen Dokumacı kaldırıldığı hastaneye yaşamını yitirmiş, eşi Muhammed Hıdır Dokumacı, oğlu Talha Dokumacı (14), görümcesi Nesrin Ceylan (30), Emine Gaye (16), Elif (60) ve Muhammed Samet Doğan (17) ise çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştı.

Kazada yaralanan diğer kişilerin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Dehşete düşüren bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla birbirine girdi