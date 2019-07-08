Son Dakika Haberleri: Bursa'daki trafo arızası giderildi
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Bursa'daki trafo arızası giderildi

1 saat önce

Bursa'da, Türkiye Elektrik İletim AŞ'ye (TEİAŞ) ait trafo merkezindeki arızanın giderilmesinin ardından kent geneline elektrik verilmeye başlandı.

Bursa'daki trafo arızası giderildi, System.String[]
Bursa'da, Türkiye Elektrik İletim AŞ'ye (TEİAŞ) ait trafo merkezindeki arızanın giderilmesinin ardından kent geneline elektrik verilmeye başlandı.
Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğle saatlerinde yaşanan trafo arızası nedeniyle kent genelinde elektrik iletimiyle ilgili sorun yaşandığını anımsattı.
Ekiplerin hızla çalışma yürüttüğünü ifade eden Canbolat, "Trafodaki sorun giderildi, kent genelinde elektrik verilmeye başlandı." dedi.
Bursa'da, Türkiye Elektrik İletim AŞ'ye (TEİAŞ) ait trafo merkezinde meydana gelen arıza nedeniyle il geneline elektrik verilememişti.
Kesinti nedeniyle Bursaray seferlerinde aksamalar meydana gelmişti.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:56 Kaynak: AA
Türkiye Elektrik İletim AŞ, Bursa, Güncel
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