BURSA'DAKİ UKRAYNALILAR SAVAŞI, MUM YAKIP, KATLİAMI CANLANDIRARAK PROTESTO ETTİ - Son Dakika
Üye Girişi

BURSA'DAKİ UKRAYNALILAR SAVAŞI, MUM YAKIP, KATLİAMI CANLANDIRARAK PROTESTO ETTİ

13.04.2022 11:55

BURSA'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya-Ukrayna savaşını, katliamı canlandırarak protesto etti.

BURSA'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya-Ukrayna savaşını, katliamı canlandırarak protesto etti. Pankart açıp, ölenler için mum yakan Ukraynalılar, savaşın bir an önce bitmesini istedi, gözyaşı döktü.

Kent Meydanı'nda bir araya gelen Ukraynalılar, pankartlar açıp, marşlar ve şarkılar söyleyerek Rusya-Ukrayna savaşını protesto etti. Yaklaşık 30 kişilik grup, marşları söylerken gözyaşı döktü. Yaşananları canlandıran gruptakilerden, elleri arkadan bağlı olarak yerde yatan 2 kişi de Bucha ve İrpin'de sokaklarda ölen Ukraynalıları temsil etti.

'HER GÜN HABERLERLE YATIP KALKIYORUZ'

Ukrayna'da yaşananların insanlık dramı olduğunu dile getiren Bursa Ukraynalılar Derneği Başkanı Viktorya Avşar, şunları söyledi:

"Bursa'da yaşayan Ukraynalılar olarak buraya geldik. Bugün toplanmamızın sebebi, Ukrayna'da Rus askerleri tarafından işlenen suçları kınamak ve Türk halkına göstermek. Bu savaşta ölenlerin ve masum bir şekilde öldürülenlerin anısına onları onurlandırmak. Ukrayna halkıyla birlikte bizim kalbimiz bu duruma çok acıyor. Biz yurt dışında olsak bile Ukrayna'da yaşayan ailelerimiz, babalarımız, annelerimiz var. Her gün haberlerle yatıp kalkıyoruz. 21'inci yüzyıldayız, bu savaşın olmaması gerekiyor. Ukrayna gibi büyük bir ülkeye bu şekilde girilemez. İnanılır gibi bir durum değil ama maalesef gerçek. Benim ailem şu an güvenilir bir bölgede ama ailesini buraya getiren arkadaşlar var. Biz de bugün pankartlarla Rusya'nın Ukrayna'da işlediği savaş suçlarını göstermek istedik. Ukrayna'daki bir şehirde bombalanan doğum evi, sokaklarda öldürülen insanların resimlerini koyduk. Yerde yatan 2 kişi de Bucha, İrpin bölgesinde sokaklarda ölen kişileri temsil ediyor."

BURSA'DAKİ UKRAYNALILAR SAVAŞI, MUM YAKIP, KATLİAMI CANLANDIRARAK PROTESTO ETTİ
BURSA'DAKİ UKRAYNALILAR SAVAŞI, MUM YAKIP, KATLİAMI CANLANDIRARAK PROTESTO ETTİ
BURSA'DAKİ UKRAYNALILAR SAVAŞI, MUM YAKIP, KATLİAMI CANLANDIRARAK PROTESTO ETTİ
BURSA'DAKİ UKRAYNALILAR SAVAŞI, MUM YAKIP, KATLİAMI CANLANDIRARAK PROTESTO ETTİ
BURSA'DAKİ UKRAYNALILAR SAVAŞI, MUM YAKIP, KATLİAMI CANLANDIRARAK PROTESTO ETTİ
BURSA'DAKİ UKRAYNALILAR SAVAŞI, MUM YAKIP, KATLİAMI CANLANDIRARAK PROTESTO ETTİ
BURSA'DAKİ UKRAYNALILAR SAVAŞI, MUM YAKIP, KATLİAMI CANLANDIRARAK PROTESTO ETTİ
BURSA'DAKİ UKRAYNALILAR SAVAŞI, MUM YAKIP, KATLİAMI CANLANDIRARAK PROTESTO ETTİ
BURSA'DAKİ UKRAYNALILAR SAVAŞI, MUM YAKIP, KATLİAMI CANLANDIRARAK PROTESTO ETTİ
BURSA'DAKİ UKRAYNALILAR SAVAŞI, MUM YAKIP, KATLİAMI CANLANDIRARAK PROTESTO ETTİ
BURSA'DAKİ UKRAYNALILAR SAVAŞI, MUM YAKIP, KATLİAMI CANLANDIRARAK PROTESTO ETTİ
BURSA'DAKİ UKRAYNALILAR SAVAŞI, MUM YAKIP, KATLİAMI CANLANDIRARAK PROTESTO ETTİ
BURSA'DAKİ UKRAYNALILAR SAVAŞI, MUM YAKIP, KATLİAMI CANLANDIRARAK PROTESTO ETTİ

YORUMLAR
500
Çiftçiler zirai dona karşı bahçelerinde lastik yakıp nöbet tuttu Çiftçiler zirai dona karşı bahçelerinde lastik yakıp nöbet tuttu UNICEF'in savaş verileri: Ukraynalı çocukların üçte ikisi evlerini terk etti UNICEF'in savaş verileri: Ukraynalı çocukların üçte ikisi evlerini terk etti

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURSA'DAKİ UKRAYNALILAR SAVAŞI, MUM YAKIP, KATLİAMI CANLANDIRARAK PROTESTO ETTİ - Son Dakika


Son Dakika
12:37 1,5 yaşındaki bebeğe cinsel istismar iddiası mahalleliyi ayağa kaldırdı: 1 kişi gözaltına alındı
12:30 Akşener, parmağından çıkardığı yüzükle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atıfta bulundu! Salondan alkış sesleri yükseldi
12:21 Arkadaşını alkol kontrolünden kurtarmak için önce kendini, daha sonra polis memurunu yaraladı
12:06 O avukata 20 yıla kadar hapis cezası istendi! 8 kurban kesmişti
12:01 Ümit Özdağ'ın Mansur Yavaş ısrarı sürüyor! Bu kez İmamoğlu'nu da hedef aldı: Onu HDP ve Demirtaş destekliyor!
12:01 Evlilik Hakkında Her Şey'de 5 yıl sonra komadan uyanan karakterin dolar şaşkınlığı: Dün 3 liraydı
11:57 Ehliyetsiz sürücü scoterlarıyla yolda ilerleyen genç kızlara çarptı: 17 yaşındaki Ezgi Alya öldü, arkadaşı Şimal tedavi altında
11:54 60 milyonluk mal varlığını eşit bölüşüldü! Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay, tek celsede boşandı
11:50 İYİ Parti çalışma yaptı, Meral Akşener açıkladı: İşte emeklilere verilmesi teklif edilen bayram ikramiyesi
11:47 Son Dakika! Ümitcan Uygun, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı! Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili yargılanıyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 12:48:07. #1.12#
SON DAKİKA: BURSA'DAKİ UKRAYNALILAR SAVAŞI, MUM YAKIP, KATLİAMI CANLANDIRARAK PROTESTO ETTİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement