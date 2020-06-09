Bursa'daki uluslararası liseden "Hafızlık Projesi" - Son Dakika

Bursa'daki uluslararası liseden "Hafızlık Projesi"

Bursa'daki Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi, ilahiyat alanında uzman ve din hizmetlerinde yetkin hafızlar yetiştirmek amacıyla "Hafızlık Projesi"ni hayata geçirecek.

Bursa'daki uluslararası liseden

Bursa'daki Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi, ilahiyat alanında uzman ve din hizmetlerinde yetkin hafızlar yetiştirmek amacıyla "Hafızlık Projesi"ni hayata geçirecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı olarak 4 yıl önce eğitim hayatına başlayan okulda 494 öğrenci eğitim görüyor. Yarısı Türkiye'den, diğer yarısı da 4 kıta ve 70 ülkeden seçilen öğrencilerin tamamı yatılı eğitim alıyor.

Aynı çatı altında 4 projeye ev sahipliği yapan okula, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün uygun görüşüyle "Hafızlık Projesi" kapsamında gelecek eğitim döneminde yetenek sınavıyla 30 öğrenci kabul edilecek.

Okul Müdürü Mehmet Türkmen ve Akademik Bilim Kurulu Koordinatörü Dr. Mustafa Öcal tarafından davet mektubu hazırlandı. Hafız yetiştiren ortaokulların müdürlerine ve hafız öğrencilerin velilerine iletilen mektupta, idarecilerin öğrencilerini bölüme yönlendirmeleri istendi.

"Asıl hedefimiz ilim adamı yetiştirmektir"

Dr. Mustafa Öcal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulda birçok projenin yürütüldüğünü söyledi.

Hafızlık Projesi'ni yeni eğitim öğretim yılında uygulamaya başlayacaklarını belirten Öcal, "Bazı imam hatip liselerinde hafızlık projesi var ama bu programda farklı sistem ve metot uygulanacak. 8 yıllık eğitimini tamamlamış genç hafızları yetenek sınavına tabi tutacağız. Başarı gösteren çocuklarımız okulda özel eğitim alacak." dedi.

Öcal, bu projenin diğerlerinden farklı olduğuna dikkati çekti.

Uygulamanın esaslarına değinen Öcal, şöyle devam etti:

"Seçilerek alınan bu çocuklar lise bittikten sonra Türkiye'nin en önemli, en önde gelen ilahiyat fakültelerine yönlendirilecek. Bu çocuklar geleceğin müfessirleri, muhaddisleri, kelamcıları, siyercileri ve hadisçileri olacak. İlahiyat eğitimine özel olarak yönlendireceğiz. Bunlar geleceğin ilim adamları olacağı gibi içlerinden arzu edenler Sultan Ahmet Camisi, Ulu Cami, Emir Sultan Camisi gibi camilerde imamlık görevi de yapabilecek. Türkiye'nin her bölgesinde en meşhur, en önde gelen selatin camilerde görev alabilecekler. Asıl hedefimiz ilim adamı yetiştirmektir. Dünya çapında müfessir, tefsir, hadis, kelam, fıkıh alimleri yetiştirmektir. Bunun için özel bir program uygulayacağız."

"Proje, üniversiteye lise seviyesinde başlamak anlamına geliyor"

Öcal, bu okula seçilerek gelecek çocukların çok şanslı olacağını dile getirdi.

Bu gençlerin, kendilerinin yüz akı, istikbali, sadece Türkiye'nin değil tüm İslam aleminin umudu olacağını anlatan Öcal, "Kültür ve medeniyetin gücüne inanmış, dünyada parlayan yıldızlar yetiştirmeyi hedefliyoruz. Proje, üniversiteye lise seviyesinde başlamak anlamına geliyor çünkü bu programın bir ayağı Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesidir. Oradan hocalarımız her zaman destek sağlayacaklar ve okula gelip bu çocuklara ders verecekler. Yani lisede üniversite programı başlatılmış olacak." ifadelerini kullandı.

Genç ve istekli hafızların bu bölüme katılmaları için çağrıda bulunan Öcal, proje kapsamında şube açılacağını sözlerine ekledi.

"Hafızlık altyapısı önemli"

Okul Müdürü Mehmet Türkmen de proje kapsamındaki hafız öğrencilerin, bir üst öğrenime hazırlanırken diğer yandan Kur'an-ı Kerim'in muhtevasını kavramak için okumalar yaparak ve hafızlık eğitiminin kazanımlarını zenginleştireceklerini belirtti.

Öğrencilerin milli, manevi, ahlaki, kültürel ve insani değerleri içselleştireceklerini ifade eden Türkmen, "Hafızlık altyapısı ilahiyat alanında ve din hizmetlerinde çok önemli. Hafızlığın pekiştirilmesi, geliştirilmesi, temel ilahiyat ve dini hizmetler alanında ders içi, ders dışı eğitimlerle ve etkinliklerle Arapça, tefsir, hadis, metin okumaları, kıraat, makam, musiki, diksiyon, Osmanlıca programlarıyla öğrencilerimiz daha nitelikli yetişecektir." diye konuştu.

Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 12:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'daki uluslararası liseden 'Hafızlık Projesi' - Son Dakika

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