Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlılardan F.B. tutuklandı, M.U.ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yapılan aramada 30 gram bonzai, 5 gram metamfetamin, uyuşturucu madde içiminde kullanılan 4 payp ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri, takibe aldığı F.B. (30) ve M.U'nun (26) evlerine baskın yaptı.

Bursa 'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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