Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen bir kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan kişilerin suç unsurları ile birlikte yakalanmalarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları operasyon sonucunda İ.Ç'yi yakaladı. Şüphelinin aracında ve ikametinde yapılan aramalarda 3 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen İ.Ç, nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.