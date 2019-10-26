Son Dakika Haberleri: Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Son Dakika Güncel Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 14 kişi tutuklandı

Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 14 kişi tutuklandı

38 dakika önce

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı.

Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 14 kişi tutuklandı, System.String[]

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

Harekete geçen polis, zanlılara ait adreslere yaptığı eş zamanlı operasyonlarda 8 kişiyi yakaladı.

Ekipler daha sonra yaptıkları operasyonda da haklarında arama kararı bulunan 6 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlılara ait evlerde yapılan aramalarda 342 gram sentetik uyuşturucu, 28 gram esrar, bir miktar uyuşturucu tablet, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 zanlı, iştirak halinde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan cezaevine gönderildi.

Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 11:38 Kaynak: AA
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