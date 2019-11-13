Son Dakika Haberleri: Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 21 tutuklama
Son Dakika Güncel Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 21 tutuklama - Son Dakika

Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 21 tutuklama

6 saat önce

BURSA'da, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 21'i tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 21 tutuklama, System.String[]

BURSA'da, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 21'i tutuklanarak, cezaevine gönderildi. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki sabah uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Narkotik Şube'nin yanı sıra Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Asayiş Şubesi'nden bin polis, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Bazı evlere, kapılar koçbaşlarıyla kırılarak, girildi.

Operasyonda, 'suç işlemek maksadıyla silahlı örgüt kurmak', 'kurulu örgüte üye olmak', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak', 'iş yeri kurşunlama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'birden fazla kişi ile silahlı yağma', 'kasten yaralama', 'tehdit', '6136 Sayılı Kanuna muhalefet', 'özel belgede sahtecilik' suçlarından 27 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise 1 kilo 670 gram metamfetamin, 450 gram sentetik kannobinoid, 25 gram esrar, satışa hazır paketlenmiş kokain ile 5 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız pompalı tüfek ve 86 mermi ele geçirildi.

Polisteki sorguları tamamlanan 27 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 21'i 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:05 Kaynak: DHA
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