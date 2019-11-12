Son Dakika Haberleri: Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli, adliyede
Son Dakika Güncel Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli, adliyede - Son Dakika

Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli, adliyede

7 saat önce

BURSA'da, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli, adliyede, System.String[]

BURSA'da, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah saatlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Narkotik Şube'nin yanı sıra Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Asayiş Şubesi'nden bin polis, belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yaptı. Direnişin yaşanabileceği evlere, kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girildi. Operasyonda, 'suç işlemek maksadıyla silahlı örgüt kurmak', 'kurulu örgüte üye olmak', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak', 'iş yeri kurşunlama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'birden fazla kişi ile silahlı yağma', 'kasten yaralama', 'tehdit', '6136 sayılı kanuna muhalefet', 'özel belgede sahtecilik' suçlarından 25 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise 1 kilo 670 gram metamfetamin, 450 gram sentetik kannobinoid, 25 gram esrar, satışa hazır paketlenmiş kokain, 5 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 86 mermi ele geçirildi.Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 25 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.


Emniyet Müdürlüğü, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'daki sis manzaralarında yüksek binalar dikkat çekti
9 yaşındaki çocuğun 397 suç kaydı çıktı Masaj salonuna fuhuş operasyonu: 250 bin lira ele geçirildi Hazine ve Maliye Bakanlığı: Ekonomimiz aleyhinde algı oluşturmaya çalışanlara karşı hukuki süreç başlatıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 18:54:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli, adliyede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]