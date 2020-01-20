Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 900 gram esrar, sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Ö.A, F.G, C.G. ve H.K'nin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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