Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

6 saat önce

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı, System.String[]

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Ö.A, F.G, C.G. ve H.K'nin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 900 gram esrar, sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden adliyeye sevk edilen Ö.A, F.G. ve C.G. tutuklandı.

H.K'nin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:54 Kaynak: AA
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