Son Dakika Haberleri: Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

37 dakika önce

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 3'ü tutuklandı.

Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama, System.String[]

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 3'ü tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından belirledikleri adreslerde önce 8 zanlıyı, bu kişilerin ifadelerinden yola çıkarak da E.E, K.D. ve E.E'yi yakaladı. Daha sonradan yakalanan 3 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda 100 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız 5 tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 600 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan toplam 11 şüpheliden 8'i hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak" suçundan işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.E, K.D. ve E.E. ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Emniyet Müdürlüğü, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 06:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yolcu minibüsünde 2 bin 758 adet extacy hap ele geçirildi
Türkiye'nin Suriye operasyonuna ilişkin ABD'den gelen açıklamalar, doların ateşini yükseltti Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump'tan Türkiye'ye küstah operasyon tehdidi PKK/PYD terör örgütü Rasulayn'da kontrol noktalarından çekildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 19:33:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]