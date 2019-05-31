Son Dakika Haberleri: Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 35 tutuklama
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Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 35 tutuklama

1 saat önce

BURSA'da dört gün önce 2 bin polisin katılımı ile yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 41 şüpheliden 35'i tutuklandı.

Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 35 tutuklama, System.String[]
BURSA'da dört gün önce 2 bin polisin katılımı ile yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 41 şüpheliden 35'i tutuklandı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından 27 Mayıs'ta 2 bin polisin katılımı ile Bursa merkez ve ilçelerinde eş zamanlı olarak uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Daha önce tespit edilen şüphelilerin kaldığı evlerin kapılarını koç başlarıyla kırıp giren polisler, 41 kişiyi gözaltına aldı. Narkotik köpekleri ile evlerde yapılan aramalarda 550 gram bonzai,  100 gram metamfetamin, 35 gram esrar, 49 adet ecstasy tablet, 70 adet sentetik ecza tablet, 1 adet hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 41 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 35'i tutuklanarak cezaevine gönderililirken, 6 şüpheli serbest bırakıldı.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:23 Kaynak: DHA
Bursa Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Güncel
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