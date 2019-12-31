Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Bursa'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı, System.String[]

Bursa'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu yapanlara yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında takibe alınan C.S, Ş.T, A.T. ve E.K'nin adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, ruhsatsız iki tabanca ile bu silahlara ait 23 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:10 Kaynak: AA
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