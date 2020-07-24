Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı - Son Dakika

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelindeki bazı kişilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 500 gram sentetik kannabinoid, 100 gram metamfetamin, bir miktar esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda F.P, M.F.Ş, Ö.D, F.G. ve C.Ş. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra dün adliyeye sevk edilen F.P. ve M.F.Ş. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.