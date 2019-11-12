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Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
7 saat önce
Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:50 Kaynak: AA
Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği şafak operasyonuyla dün gözaltına alınan 27 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı. Diğer şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.
Özel harekat, çevik kuvvet ve asayiş ekiplerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık bin polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 27 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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