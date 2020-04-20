Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Yapılan aramalarda 800 uyuşturucu hap, yeşil reçeteyle satılan 280 hap, 400 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Operasyonda A.E, A.S. ve M.B. gözaltına alındı.

Bursa 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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