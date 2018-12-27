Bursa'daki "Uyuşturucu Ticareti" Davasında Karar
42 dakika önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık 8 yıl 4 ay hapis cezası ile 16 bin 600 lira idari para cezasına çarptırıldı.
Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık 8 yıl 4 ay hapis cezası ile 16 bin 600 lira idari para cezasına çarptırıldı.
İnegöl Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanıklar Sammas Yaman ve F.D ile avukatları hazır bulundu.
Duruşmada son sözleri sorulan tutuklu sanıklardan Yaman, evinde bulunan uyuşturucu maddeyi F.D'den satın aldığını öne sürdü.
Sanık F.D. de Yaman'ın suçlamalarını kabul etmeyerek, beraatını talep etti.
Kararını açıklayan heyet, sanıklardan Yaman'ı 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 600 lira idari para cezasına çarptırdı. Heyet, diğer sanık F.D'nin beraatına hükmetti.
TOKİ konutları mevkisinde geçen mart ayında düzenlenen operasyonda 2 sanık gözaltına alınmıştı. Sanıklardan Yaman'ın evinde yapılan aramalarda 202 gram bonzai ele geçirilmişti. Gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:40 Kaynak: AA
Beşiktaş, Şenol Güneş'in Sözleşmesini Yenileme Kararı Aldı
Lüks Aracında İntihar Eden Gencin Kimliği Dikkat Çekti
Bursa'da Soğuk Hava Nedeniyle Atı, Naylona Sardılar
Japon Sekai Mori'nin Naim Süleymanoğlu'nun Kızı Olduğu Kesinleşti