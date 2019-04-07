Son Dakika Haberleri: Bursa'daki Van'lıların Kurtuluş Coşkusu

Bursa'daki Van'lıların Kurtuluş Coşkusu

1 saat önce

Bursa Van Gönüllüleri Platformu Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı nedeniyle 3.Geleneksel Van kahvaltısı etkinliği düzenledi.

Bursa'daki Van'lıların Kurtuluş Coşkusu, System.String[]
Bursa Van Gönüllüleri Platformu Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı nedeniyle 3.Geleneksel Van kahvaltısı etkinliği düzenledi. Bursa ve çevre illerde yaşayan Van'lılar meşhur Van kahvaltısında bir araya geldi.

Kahvaltının ardından yaklaşık bin misafir Van'ın geleneksel şarkılarını söyleyerek orkestraya eşlik etti. Etkinliği düzenleyen Bursa Van Gönüllüleri Platformu üyeleri, Remzi Dede, Suat Arvas, Murat Ergenoğlu, Özlam Tanrıtanır, Ferruh Gündal, Ferruh Dede ve Nazmi Saraçoğlu plaketler ile ödüllendirildi. Platform adına konuşan Suat Arvas, "Van'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünde sizlerle birlikte olmanın verdiği mutluluk tarif edilemez. Bu yıl 3'ünücüsünü yaptığımız dünya çapında marka olmuş Van kahvaltımızı yaparken hemşehrilerimize Van'ımıza ayrı bir sevgi duyan dostlarımızla unutulmaz anılara vesile olmasını diliyoruz" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:01 Kaynak: İHA

Bursa, Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hareket Halindeki Trenin Önüne Atlayan Kişi Hayatını Kaybetti! Korku Dolu Anlar Kamerada Cezaevi Firarisi, 8 Yıl Sonra Evindeki Gizli Bölmede Yakalandı Ankara İl Seçim Kurulu'ndan AK Parti'nin Ankara Talebine Ret İstanbul'un Göbeğinde Mafya Hesaplaşması! Eşi ve Oğlunun Gözü Önünde Öldürüldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 18:39:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'daki Van'lıların Kurtuluş Coşkusu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]