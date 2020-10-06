Son dakika... Bursa'daki vinç faciasında karar açıklandı - Son Dakika

Son dakika... Bursa'daki vinç faciasında karar açıklandı

Son dakika haber: Bursa'daki vinç faciasında karar açıklandı Bursa'da, işçiler Adil Demir ve Soner Oğuz'un (42), otelin dış cephe temizliğini yapmak için bindikleri sepetli vincin devrilmesi sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili davada karar çıktı.

Bursa'daki vinç faciasında karar açıklandı

BURSA - Bursa'da, işçiler Adil Demir ve Soner Oğuz'un (42), otelin dış cephe temizliğini yapmak için bindikleri sepetli vincin devrilmesi sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili davada karar çıktı. Tutuksuz yargılanan sanıklardan otel sahibi Mehmet Aydemir'e 2 yıl 1 ay, vinç operatörü Ali Aydik ile vinç şirketinin genel müdürü İdris Midilli'ye de 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası verildi.

Olay, geçen yıl 26 Mayıs'ta, Osmangazi ilçesine bağlı Panayır Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Otelin dış cephe temizliğini yapmak için bindikleri vinç devrilen işçiler Adil Demir ve Soner Oğuz, 30 metre yükseklikten beton zemine çakıldı. Demir ve Oğuz, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası vinç operatörü Ali Aydik (42), otel sahibi Mehmet Aydemir ve vinç şirketinin genel müdürü İdris Midilli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali Aydik, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Mehmet Aydemir ile İdris Midilli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sanıklar hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuklu Ali Aydik de davanın 9 Eylül'de görülen duruşmasında, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Bursa 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün davanın karar duruşması görüldü. Sanıklar Ali Aydik ile Mehmet Aydemir, ölen Adil Demir'in eşi Nazlı Demir ve taraf avukatları duruşmaya katılırken, diğer tutuksuz sanık İdris Midilli ise yer almadı. Vinç operatörü Ali Aydik, duruşmada daha önceki ifadelerini tekrar ederek, "Nedenini bilmediğim bir sallantı oldu. Vinci kuracağımız yer sıkıntılıydı. Soner, bana çok ısrar etti, 'Bu işi yapmazsak bizi kovarlar' dedi. Ben vinci oraya kurmak istemedim. Vinci kurduktan sonra Soner, 'bom' diye tabir ettiğimiz kolu uzatmamı istedi. Kumandaya basmadan vinç sallanmaya başladı. Vinç yan yatınca atlayarak, yanlarına koştum. 2'sinin de hareketsiz yattığını görünce ambulansı aradım. Vinç kullanırken, yanlış hareketim veya ihmalim olmadı. Onlara baret takmalarını söyledim ama dinlemediler. Üzerlerinde emniyet kemerleri vardı ama binadan sarkıtılan can halatı yoktu" dedi.

Otel sahibi Mehmet Aydemir ise olayın tamamen kaza olduğu, böyle bir şey olmasını kendilerinin de istemeyecekleri yönündeki savunmasını tekrarladı.

Vinç şirketinin genel müdürü İdris Midilli'nin avukatı Rıfat Bakan da müvekkilinin suçsuz olduğunu belirtti.

Son sözleri sorulan tutuksuz sanıklardan Mehmet Aydemir, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Duruşmada gözyaşı döken vinç operatörü Ali Aydik ise "Çok pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu sanıklardan Mehmet Aydemir'e 2 yıl 1 ay, Ali Aydik ile İdris Midilli'ye de 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası verdi.

Son dakika... Bursa'daki vinç faciasında karar açıklandı
Son dakika... Bursa'daki vinç faciasında karar açıklandı
Son dakika... Bursa'daki vinç faciasında karar açıklandı
Son dakika... Bursa'daki vinç faciasında karar açıklandı
Son dakika... Bursa'daki vinç faciasında karar açıklandı
Son dakika... Bursa'daki vinç faciasında karar açıklandı
Son dakika... Bursa'daki vinç faciasında karar açıklandı
Son dakika... Bursa'daki vinç faciasında karar açıklandı
Son dakika... Bursa'daki vinç faciasında karar açıklandı
Son dakika... Bursa'daki vinç faciasında karar açıklandı
Son dakika... Bursa'daki vinç faciasında karar açıklandı
Son dakika... Bursa'daki vinç faciasında karar açıklandı
Son dakika... Bursa'daki vinç faciasında karar açıklandı

Adil Demir, Karar, Bursa, Otel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 13:51 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Bursa'daki vinç faciasında karar açıklandı - Son Dakika

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