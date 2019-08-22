Bursa'daki yangında 'sabotaj' ihtimali güçlendi
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Bursa Orman Bölge Müdürü Akın, Orhaneli ilçesinde 5 Ağustos'ta çıkan ve yaklaşık 145 hektar ormanlık alanda etkili olan yangınla ilgili hava fotoğraflarının, "sabotaj" ihtimalini güçlendirdiğini söyledi.
Bursa Orman Bölge Müdürü Akın, Orhaneli ilçesinde 5 Ağustos'ta çıkan ve yaklaşık 145 hektar ormanlık alanda etkili olan yangınla ilgili hava fotoğraflarının, "sabotaj" ihtimalini güçlendirdiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:10
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