Son Dakika Haberleri: Bursa'daki yangında 'sabotaj' ihtimali güçlendi
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Bursa'daki yangında 'sabotaj' ihtimali güçlendi

57 dakika önce

Bursa Orman Bölge Müdürü Akın, Orhaneli ilçesinde 5 Ağustos'ta çıkan ve yaklaşık 145 hektar ormanlık alanda etkili olan yangınla ilgili hava fotoğraflarının, "sabotaj" ihtimalini güçlendirdiğini söyledi.

Bursa'daki yangında 'sabotaj' ihtimali güçlendi, System.String[]

Bursa Orman Bölge Müdürü Akın, Orhaneli ilçesinde 5 Ağustos'ta çıkan ve yaklaşık 145 hektar ormanlık alanda etkili olan yangınla ilgili hava fotoğraflarının, "sabotaj" ihtimalini güçlendirdiğini söyledi.

Orhaneli, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:10 
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