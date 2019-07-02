Son Dakika Haberleri: “Bursa’daki yapılar yanlış restorasyonla özgünlüğünü kaybediyor”
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“Bursa’daki yapılar yanlış restorasyonla özgünlüğünü kaybediyor”

14 dakika önce

Mimarlar Odası Genel Merkezi'nin ülke genelinde başlattığı 'Tehlike Altındaki Kültürel Mirasın Belirlenmesi' projesi kapsamında başlatılan Mimarlar Odası Bursa Şubesi Kültürel Mirası Koruma Komitesi'nin çalışmaları açıklandı.

“Bursa’daki yapılar yanlış restorasyonla özgünlüğünü kaybediyor”, System.String[]
Mimarlar Odası Genel Merkezi'nin ülke genelinde başlattığı 'Tehlike Altındaki Kültürel Mirasın Belirlenmesi' projesi kapsamında başlatılan Mimarlar Odası Bursa Şubesi Kültürel Mirası Koruma Komitesi'nin çalışmaları açıklandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:13 
Bursa, Ekonomi
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