“Bursa’daki yapılar yanlış restorasyonla özgünlüğünü kaybediyor”
14 dakika önce
Mimarlar Odası Genel Merkezi'nin ülke genelinde başlattığı 'Tehlike Altındaki Kültürel Mirasın Belirlenmesi' projesi kapsamında başlatılan Mimarlar Odası Bursa Şubesi Kültürel Mirası Koruma Komitesi'nin çalışmaları açıklandı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:13
Mimarlar Odası Genel Merkezi'nin ülke genelinde başlattığı 'Tehlike Altındaki Kültürel Mirasın Belirlenmesi' projesi kapsamında başlatılan Mimarlar Odası Bursa
Şubesi Kültürel Mirası Koruma Komitesi'nin çalışmaları açıklandı.
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