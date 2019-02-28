Son Dakika Haberleri: Bursa'daki Yatak Fabrikasının Deposunda Korkutan Yangın

Bursa'daki Yatak Fabrikasının Deposunda Korkutan Yangın

1 saat önce

BURSA'da Nilüfer ilçesinde yatak fabrikasına ati depolama bölümünde yangın çıktı.

Bursa'daki Yatak Fabrikasının Deposunda Korkutan Yangın, System.String[]
BURSA'da Nilüfer ilçesinde yatak fabrikasına ati depolama bölümünde yangın çıktı. Geniş bir alana yayılan alevlere 10 itfaiye aracı ile müdahale edilirken, olay sırasında depoda kimsenin bulunduğu belirtildi.

Nilüfer ilçesine bağlı Yaylacık Mahallesi'ndeki bir yatak fabrikasının deposunda saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevleri fark eden çevredekiler, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis çevre güvenliğini sağlarken yangına Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait 10 itfaiye aracı ile müdahale edildi. Olay anında çılışanan olmadığı belirtilen yangında kısa sürede geniş alana yayılan alevler kilometrelerce uzaktan fark edildi.

30 kişilik itfaiye ekibnin müdahale ettiği yangında zaman zaman depoda alev topu şeklinde parlamalar meydana geldi. Yatak deposundaki yangını söndürme çalışmaları güçlükle sürdürürken, alevlerin çevredeki fabrikalara sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:57 Kaynak: DHA

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