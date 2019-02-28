Bursa'daki Yatak Fabrikasının Deposunda Korkutan Yangın (2)
32 dakika önce
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIBursa'nın merkez Nilüfer İlçesi Yaylacık Mahallesinde bulunan bir yatak fabrikasının deposunda çıkan yangın, 20 itfaiye aracı ve 80 itfaiye erinin müdahalesi ile yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alındı.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI Bursa
'nın merkez Nilüfer İlçesi Yaylacık Mahallesinde bulunan bir yatak fabrikasının deposunda çıkan yangın, 20 itfaiye aracı ve 80 itfaiye erinin müdahalesi ile yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, depo tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye
ekiplerinin yoğun çabası ile alevlerin yanan fabrikanın yakınındaki bir fabrikaya sıçraması önlendi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken, alevler havadan da drone ile görüntülendi. Polis
ekiplerinin yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:44 Kaynak: DHA
Trafikte Tartıştığı Genci Öldüren Travestiye Haksız Tahrik İndirimi Yapıldı
Polis Üniforması Giyip, Kurusıkıyla Parkta Dolaşırken Gözaltına Alındı
Oyuncu Deniz Akbulut, İbrahim Tatlıses ile Yıllar Önce Otel Odasında Geçen Anısını Anlattı
Türk Televizyon Tarihine Damga Vuran Flash TV, Yayın Durdurma Kararı Aldı