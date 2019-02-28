Son Dakika Haberleri: Bursa'daki Yatak Fabrikasının Deposunda Korkutan Yangın (2)

Bursa'daki Yatak Fabrikasının Deposunda Korkutan Yangın (2)

32 dakika önce

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIBursa'nın merkez Nilüfer İlçesi Yaylacık Mahallesinde bulunan bir yatak fabrikasının deposunda çıkan yangın, 20 itfaiye aracı ve 80 itfaiye erinin müdahalesi ile yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alındı.

Bursa'daki Yatak Fabrikasının Deposunda Korkutan Yangın (2), System.String[]
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesi Yaylacık Mahallesinde bulunan bir yatak fabrikasının deposunda çıkan yangın, 20 itfaiye aracı ve 80 itfaiye erinin müdahalesi ile yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, depo tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası ile alevlerin yanan fabrikanın yakınındaki bir fabrikaya sıçraması önlendi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken, alevler havadan da drone ile görüntülendi. Polis ekiplerinin yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:44 Kaynak: DHA

Bursa, İtfaiye, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trafikte Tartıştığı Genci Öldüren Travestiye Haksız Tahrik İndirimi Yapıldı Polis Üniforması Giyip, Kurusıkıyla Parkta Dolaşırken Gözaltına Alındı

Oyuncu Deniz Akbulut, İbrahim Tatlıses ile Yıllar Önce Otel Odasında Geçen Anısını Anlattı Türk Televizyon Tarihine Damga Vuran Flash TV, Yayın Durdurma Kararı Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 00:16:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'daki Yatak Fabrikasının Deposunda Korkutan Yangın (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]