Son Dakika Haberleri: Bursa'daki yoğun sis hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor
Son Dakika Güncel Bursa'daki yoğun sis hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor - Son Dakika

Bursa'daki yoğun sis hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor

6 saat önce

Bursa'da dün akşam bastıran sis sabah saatlerinde de yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Bursa'daki yoğun sis hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor, System.String[]

Bursa'da dün akşam bastıran sis sabah saatlerinde de yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.


Kentte görüş mesafesi yer yer 100 metrenin altına düşerken, şehir merkezi ve çevresinde etkili olan sis, zaman zaman ulaşımda aksamalara yol açtı. Görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle sürücüler de trafikte zor anlar yaşarken, sürücüler farlarını açarak yollarına devam etti.


Meteorolojiden edinilen bilgiye göre, kentte en yüksek hava sıcaklığının 13, gece ise 2 derece olması tahmin edilirken, sisli havanın öğleden sonra kaybolması bekleniyor.


Yetkililer, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı. - BURSA

Sabah, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 09:50 Kaynak: İHA
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