Bursa'da, trafikte "yol vermeme" meselesi yüzünden tartıştığı genci bıçakla öldüren sanığa yerel mahkemenin verdiği 18 yıl hapis cezası kararının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından davanın yeniden görülmesine başlandı.
Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Derya Y'nin ifadesi, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı. Duruşma salonunda ise tarafların avukatları hazır bulundu.
Hakkında verilen mahkumiyet kararı Yargıtay 1. Ceza Dairesince tahrik indiriminin daha yüksek uygulanması gerekçesiyle bozulan sanık, bozma kararına uyulmasını istedi.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Can Görkem Bayraktar (20) ile Derya Y. arasında 2017 yılının nisan ayında trafikte "yol vermeme" meselesi yüzünden kavga çıkmıştı. Derya Y. tarafından bıçaklanan Bayraktar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olayın ardından tutuklanan Derya Y'ye yargılandığı mahkemece "kasten adam öldürme" suçundan 18 yıl hapis cezası verilmişti.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bursa'daki 'yol vermeme cinayeti'nin sanığı yeniden yargılanıyor - Son Dakika