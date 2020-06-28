Bursa'daki Zindan Kapı restorasyonunda sona doğru - Son Dakika

Bursa'daki Zindan Kapı restorasyonunda sona doğru

Bursa'da, Bitinya Krallığı döneminde inşa edilen ve İstanbul Yedikule Zindanları'nın bir benzeri olan 2 bin 500 yıllık Zindan Kapı, restorasyon çalışmalarının ardından ziyarete açılacak.

Bursa'da, Bitinya Krallığı döneminde inşa edilen ve İstanbul Yedikule Zindanları'nın bir benzeri olan 2 bin 500 yıllık Zindan Kapı, restorasyon çalışmalarının ardından ziyarete açılacak.

Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı Bekir Polat'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Eşi ve çocuğunun terk ettiği koca, yol tabelasında intihara kalkıştı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zindan Kapı'daki restorasyon çalışması tamamlanma aşamasına geldi.

Zindan ve kulelerden oluşan tarihi yapı, ziyaretçilerin keyifli vakit geçirebilecekleri alanlarla bir kompleks olarak değerlendirilecek.

Bitinya Kralı Prusias tarafından Romalılardan kaçarak kendisine sığınan Kartacalı General Hannibal'ın önerisiyle yaptırılan, Roma, Doğu Roma (Bizans) ve Osmanlı dönemlerinde onarımlardan geçen, Orhan Gazi'nin kenti fethetmesiyle burçlarla desteklenen surlar, Büyükşehir Belediyesinin restorasyonuyla eski ihtişamına kavuşacak.

Yaklaşık 3 bin 400 metre uzunluğundaki surlarda Saltanat Kapı, Fetih Kapı ve Yer Kapı'nın restorasyonlarını daha önce tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, Zindan Kapı'daki restorasyon çalışmalarına hız verdi.

Alacahırka Mahallesi'nde yer alan, "kanlı kuyu", "işkence odası" ve "kule bağlantılı koridorlar" ile zindanların bulunduğu yapıdaki çalışmalar kapsamında, zindanlar ile 8 ve 9 numaralı kulelerde restorasyon tamamlandı. 9 ve 10 numaralı kuleler arası ile 10 numaralı kulede ise çalışmalar sürüyor.


"Ekimde açmayı planlıyoruz"

Restorasyon çalışmalarını inceleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, tarihi sur kapısını çevreleyen binaların kamulaştırıldığını bildirdi.

Aktaş, bu binaların kaldırılmasıyla bölgenin mükemmel bir görünüm kazanacağını vurguladı.

Dışarıdan gelen otobüsler ve araçların rahat ulaşımının sağlanması amacıyla gerekli yol çalışmasının da yapılacağını aktaran Aktaş, şunları kaydetti:

"Burayı yaşayan bir mekan haline getirmek için tarihi yapıya bir fonksiyon yükleyeceğiz. Bölgeyi müzeye dönüştürmenin yanında farklı sürprizlerimiz olacak. Yaklaşık 10 milyon liraya mal olan ve büyük kısmının Valiliğimiz tarafından karşılandığı restorasyonda artık sona yaklaştık. Eylül sonu gibi bitirip ekim ayında da açmayı düşünüyoruz. Hanlar Bölgesi'nin etrafının açılması, Osman Gazi, Orhan Gazi türbeleri, Hisar Bölgesi, yine orduevinin bulunduğu alanın Bey Sarayı'na dönüştürülmesi, hemen alt taraftaki Mevlevihane ile bu yapı gerçekten Bursa'ya ve Bursa tarihine değer katacak. Çünkü farklı kulelerden Bursa'yı seyretmek burada mümkün ve beraberinde burada aileler ve çocuklar için de keyifli ortamlar sunulmuş olacak. İnanıyorum ki hem Bursa'da yaşayanlar hem de dışarıdan gelen misafirlerimizin çok dikkatini çekecek."

İstanbul, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 12:13 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bursa'daki Zindan Kapı restorasyonunda sona doğru - Son Dakika

Son Dakika

18:02 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak 17:38 Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu 16:57 Kimliği otomobilin camına sıkışan öğrenci, 1 yılını saniyelerle kurtardı 16:40 Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca'nın talihsiz bir şekilde burnu kırıldı 16:22 Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular? 15:08 Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt 15:02 YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 14:50 Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu 14:20 Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor 14:20 Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı 11:56 Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor 11:21 Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak 09:27 Son dakika: YKS nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması 18.30'da sona erecek 18:22 Eşinin dolandırılmaya çalışıldığını anlayan koca karakola gitti, kadın o sırada dolandırıcıya parayı verdi 16:51 1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
Rıdvan Dilmen'den TFF'ye sert eleştiri: Trabzonspor ve Alanyaspor'a ceza veremiyorlar, yemiyor
18:29
Dereye giren Suriyeli baba ile 2 oğlu boğuldu, yakınları sinir krizi geçirdi
18:28
Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı Bekir Polat'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
18:27
Eşi ve çocuğunun terk ettiği koca, yol tabelasında intihara kalkıştı
18:15
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak
18:02
Son Dakika: YKS maratonu bitti! Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
17:42
Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu
17:38
Yunanistan, Libya'da umudunu darbeci Sisi'ye bağladı: Türkiye'nin şansı yok
17:20
YKS nedeniyle Antalya'nın dünyaca ünlü sahili tatilcilere kaldı
17:12
Sheffield United'ı 2-1 yenen Arsenal, Federasyon Kupası'nda yarı finale yükseldi
17:09
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2020 19:03:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'daki Zindan Kapı restorasyonunda sona doğru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]