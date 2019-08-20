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BURSA Damada at arabası çektirdiler

1 saat önce

Damada at arabası çektirdilerBursa'nın İnegöl ilçesinde hafta sonu dünya evine giren Samet Pekeç'e gelin alma sırasında arkadaşlarının yaptığı şakalar, zor anlar yaşattı.

Damada at arabası çektirdiler
Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafta sonu dünya evine giren Samet Pekeç'e gelin alma sırasında arkadaşlarının yaptığı şakalar, zor anlar yaşattı.
İnegöl ilçesinin Edebey mahallesinde Samet Pekeç-Fatma Seymen dünya evine girdi. Düğünde damat kapama tabir edilen etkinlikte damadın arkadaşlarınca eğlence düzenlendi. Arkadaşları, damat Samet Pekeç'in başında yumurta kırdılar.
AT ARABASINI EVE KADAR ÇEKTİLER
Damat Samet Pekeç ve damadın Sağdıcı Ali Batmaz, at arabasının önüne geçerek at arabasını çektiler. Damat ve sağdıç, arkadaşlarının bindiği at arabasına mahallenin sokaklarında çekerek damat evine kadar götürdüler.
İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 06:39 Kaynak: DHA
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