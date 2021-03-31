Bursa Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Derneği'nden Vekil Kılıç'a teşekkür - Son Dakika

Bursa Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Derneği'nden Vekil Kılıç'a teşekkür

31.03.2021 10:06
Bursa Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Derneği'nden Vekil Kılıç'a teşekkür, System.String[]

Bursa Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Derneği Başkanı Yıldırım Orhan Oran, hayvanların sevkinde yaşanan sıkıntıların kalkmasına destek olan AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç'a teşekkür etti.

Bursa Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Derneği Başkanı Yıldırım Orhan Oran, hayvanların sevkinde yaşanan sıkıntıların kalkmasına destek olan AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç'a teşekkür etti.

Bilhassa koyun keçi yetiştiriciliği başta olmak üzere hayvan sevklerinde bu zamana kadar çok büyük sıkıntılar yaşandığını ifade eden Dernek Başkanı Yıldırım Orhan Oran, "Sevklerde küpe numaraları uygun olmayan hayvanlar tespit edildiğinde hemen kesimhaneye gönderiliyordu. Sağ olsun Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, bakanlıkla bu işi görüşerek çözüme kavuşturdu. Buna çok memnun olduk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bütün Türkiye'nin büyük bir meselesi ortadan kalkmış oldu" dedi.

Eskiden küpesiz olarak yakalanan veya sevkte küpesi kaybolan hayvanların gebe ve damızlık olmasına bakılmaksızın kesimhaneye gönderildiğini ifade eden Oran, "Mevzuat değişikliği ile bu ortadan kalkmış oldu. Bu durumda olan hayvanlar, öncelikle bir merkeze alınacak, daha sonra belli süre karantinada kalacak. Daha sonra yollarına devam edecek. Bu mesele belki bilmeyenler için basit görünebilir. Ama hayvan yetiştiricileri için büyük bir müşkülattı" diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, daha önce yaptığı açıklamada şu cümleleri kullanmıştı:

"Nakil sırasında yakalanan küpesiz buzağı, kuzu ve oğlaklar ile gebe hayvanların kesime sevk edilmesi uygulamasına son verilecek ve bu hayvanlar karantina altına alınacak. Tanımlatılmamış sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçilerin nakil sırasında yakalanması halinde; gebe hayvanlar, 6 aylıktan küçük koyun ve keçiler ile bir yaşından küçük sığır cinsi hayvanlar hariç olmak üzere, bütün masrafları sahibi tarafından karşılanarak en yakın kesimhanede kestirilecek ve sahibine teslim edilecek. Tanımlattırılmamış gebe hayvanlar, 6 aylıktan küçük koyun ve keçiler ile bir yaşından küçük sığır cinsi hayvanlar nakil esnasında yakalanması durumunda kestirilmeyecek, sahibinin bilgisi dahilinde karantina altına alınacak. Karantinayla ilgili konular, Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenecek. Bu tedbirler, insan, bitki ve hayvan sağlığı ile çevre için doğrudan ya da dolaylı herhangi bir olumsuz etkiye sebep olmayacak şekilde uygulanacak. Bu iş ve işlemler için yapılacak tüm masraflar sahibi tarafından karşılanacak. İmha ve itlaf halinde Tarım ve Orman Bakanlığınca herhangi bir tazminat ödenmeyecek." - BURSA

Bursa Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Derneği'nden Vekil Kılıç'a teşekkür
Bursa Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Derneği'nden Vekil Kılıç'a teşekkür
Bursa Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Derneği'nden Vekil Kılıç'a teşekkür

Milletvekili, Ahmet Kılıç, Damızlık, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursa Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Derneği'nden Vekil Kılıç'a teşekkür - Son Dakika


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