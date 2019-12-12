Bursa'dan 120 bin dolarlık muza gönderme - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'dan 120 bin dolarlık muza gönderme - Son Dakika

Bursa'dan 120 bin dolarlık muza gönderme

6 saat önce

ABD'de bir sanat galerisinde duvara bantlanmış muz eserinin 120 bin dolara satılmasına esprili tepkiler devam ederken, bir tepkide Bursa Büyükşehir Belediyesinden geldi.

Bursa'dan 120 bin dolarlık muza gönderme, System.String[]

ABD'de bir sanat galerisinde duvara bantlanmış muz eserinin 120 bin dolara satılmasına esprili tepkiler devam ederken, bir tepkide Bursa Büyükşehir Belediyesinden geldi.


İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın 1 yıl düşünerek 'Komedyen' ismi verdiği duvara bantlanmış muz çalışmasının ABD'de bir sanat galerisinde 120 bin dolara alıcı bulmasının ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından kentin ünlü kestane şekerini duvara bantlanmış hali paylaşılarak "Biz sevdiklerimizi ziyarete giderken bu sanat eserini hediye olarak götürürüz. Çünkü gönül almaya paha biçilemez" denildi. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Amerika Birleşik Devletleri, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 09:33 Kaynak: İHA
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